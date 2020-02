Si chiude con le ultime 4 gare domenicali il programma della 24esima giornata della Liga in Spagna.



Apre alle 12 il Siviglia in caduta libera e con solo una vittoria nelle ultime 5 gare disputate e precipitata dal terzo posto fino al quinto fuori dalla zona Champions distante un punto. Suso e compagni ospiteranno al Ramon Sanchez Pizjuan l'Espanyol che sta risalendo con forza e che con una vittoria passerebbe dall'ultimo posto alla zona salvezza.



Alle 14 proprio il Leganes, fermo all'ultimo posto con l'Espanyol ospita un Betis Siviglia senza vittorie da ormai 3 gare e con il sogno europeo sempre più lontano.



Alle 18.30 anche l'Athletic Bilbao, senza vittorie da 5 gare proverà a centrare il riscatto ospitando al San Mames l'Osasuna virtualmente salvo a centro classifica.



Chiude alle 21 il Real Madrid che deve rispondere al Barcellona per riportarsi a +3 nella corsa al titolo ospitando un Celta Vigo in ripresa, ma ancora invischiato nella lotta per non retrocedere.