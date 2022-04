Dopo l'anticipo di venerdì sera vinto dal Siviglia contro il Granada anche grazie ai gol di, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 32esima giornata di campionato nellaspagnola. Si (ri)parte alle ore 14, quando il Betis fa visita al Cadice.Alle 16.15 l'Atletico Madrid diè impegnato sul campo del Maiorca per riscattare la sconfitta col Manchester City in Champions League. Dove invece il Villarreal ha fatto un'impresa battendo il Bayern Monaco: oggi alle 18.30 la squadra diriceve l'Athletic Bilbao.Il Real Madrid diprimo in classifica è reduce dalla vittoria sul campo del Chelsea con tripletta die in serata (calcio d'inizio alle ore 21) gioca in casa col Getafe.Il Barcellona gioca domenica sul campo del Levante.