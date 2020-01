Dopo l'anticipo del venerdì fra Leganes e Getafe prosegue il programma della 20esima giornata della Liga in Spagna con altri 4 incontri.



Apre alle 13 Levante-Alaves sfida importantissima per i residui sogni di un piazzamento europeo dei padroni di casa (Europa League distante 5 punti alla vigilia) e per le chanche salvezza dei secondi (a +5 dal terzultimo posot).



Alle 16 il big match di giornata vedrà il Real Madrid ospitare il Siviglia. Le Merengues di Zidane, al primo posto a pari punti con il Barcellona, non possono permettersi passi falsi e saranno privi di Federico Valverde autentica rivelazione di stagione. Gli ospiti, terzi alla vigilia, hanno cambiato tanto in attacco e con una vittoria si porterebbero a -2 proprio dai Blancos.



Alle 18.30 altro scontro importante per la zona 'tranquilla' della classifica con l'Osasuna che ospita il Valladolid e con 3 punti che, se non conquistati, rischierebbero di far precipitare la squadra sconfitta nella zona calda della lotta per non retrocedere.



Chiude alle 21 l'Atletico Madrid in netta ripresa e con tre vittorie consecutive all'attivo in Liga dopo il periodo nero che ha fatto perdere contatto dalla vetta (-5 alla vigilia) ai ragazzi di Simeone. I Colchoneros saranno impegnati in trasferta contro un Eibar in crisi di risultati, con solo una vittoria all'attivo nelle ultime 5 giornate che ha fatto precipitare Escalante (acquistato dalla Lazio per fine stagione) e compagni a solo +4 dal terzultimo posto.