Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Liga con il programma della 30esima giornata che si svolge nell'infrasettimanale. Tre le gare in programma questa sera: apre alle 19.30 l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che riceve al Wanda Metropolitano l'altalenante Girona per mantenere il distacco sul Real Madrid terzo, mentre gli ospiti hanno sei punti di margine sulla zona rossa. Alle 20.30 l'Espanyol affronta il Getafe: anche i padroni di casa vogliono blindare la salvezza, mentre gli ospiti, vera rivelazione del torneo, devono tornare alla vittoria dopo due turni per difendere dalle inseguitrici un quarto posto che a fine stagione significherebbe Champions League. Chiude il big match della serata: alle 21.30 presso lo Stadio della Ceramica di Vila-real i padroni di casa, che hanno solo un punto di vantaggio sulla terzultima e necessitano di fondamentali punti salvezza, ricevono la capolista Barcellona, tranquilla a +10 sull'Atletico secondo.