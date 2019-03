L'esterno del Betis Junior Firpo, seguito da Real Madrid e Manchester City, parla a Estadio Deportivo del proprio futuro: "Non parlo con il mio agente durante l'anno. E' bello che ci siano voci, ma ora quel che mi interessa è il finale di stagione e raggiungere gli obiettivi con il Betis. La Premier mi piace, ma credo che la Liga sia il miglior campionato del mondo. Nella mia opinione, sono alla pari. In futuro mi piacerebbe giocare in Premier, perché no. Però per ora penso al Betis. La clausola da 50 milioni? Cose da chiedere al presidente o alla dirigenza. Io voglio restare qui, è nata da poco mia figlia e sto cambiando casa. Tutti noi giocatori aspiriamo al massimo, ma è certo che al momento pochi club superano quello che offre il Betis: come è messo in classifica, il suo pubblico...".