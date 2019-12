Si completa oggi, con 5 partite, il programma della 18esima giornata di Liga. Si parte alle 12, con lo spareggio salvezza tra Leganes ed Espanyol, ultime con 10 punti a testa in classifica. Si prosegue alle 14, con la trasferta della Real Sociedad – sesta forza del campionato ma -2 dal quarto posto – sul campo dell'Osasuna.



Alle 16, è il turno dell'Atletico Madrid, chiamato a rispondere contro il Betis alle vittorie di ieri di Barcellona e Siviglia per non perdere contatto dalle zone più alte della classifica. Alle 18.30 va in scena l'altra sfida dal sapore di salvezza tra Levante e Celta Vigo, che fa da apripista a Real Madrid-Athletic Bilbao, partita che offre agli uomini di Zidane l'opportunità di riagganciare immediatamente il Barcellona in vetta e dare continuità ai buoni segnali emersi dal Clasico di metà settimana.