Dopo le partite di ieri, che hanno visto l'Atletico Madrid vincere con l'Athletic Bilbao e agganciare in vetta il Barcellona, torna in campo oggi la Liga, con (quasi) tutte le sfide della decima giornata di campionato, in attesa del Clasico, rimandato a dicembre.



Apre alle 12 la gara tra Celta Vigo e Real Sociedad: i primi in difficoltà, con soli 9 punti, gli ospiti invece sono sesti, in zona Europa League. Alle 16 andrà in scena Levante-Espanyol, mentre alle 18 il Siviglia insegue la vittoria in casa contro il Getafe per agganciare Atletico e Barcellona in cima alla classifica.



Chiude alle 21 la sfida tra Osasuna e Valencia, reduce da due pareggi esterni: inChampions con il Lille e in campionato con l'Atletico Madrid.