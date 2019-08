Si chiude con 4 gare il programma della seconda giornata di campionato della Liga in Spagna



In campo l'Espanyol che dopo le fatiche vincenti nei preliminari di Europa League proverà a riscattare il ko all'esordio col Siviglia affrontando in trasferta l'Alaves di Aleix Vidal e Joselu che invece ha aperto la propria stagione con una vittoria sul Levante.



Positivo è stato l'esordio anche per il Maiorca, vittorioso alla prima giornata sull'Eibar e ora impegnato in casa contro la Real Sociedad del talento Oyarzabal uscita con un pareggio fra immense polemiche all'esordio contro il Valencia.



Alle 19 l'Atletico Madrid proverà a rispondere a Siviglia e Real affrontando in trasferta il Leganes. Simeone si riaffida a Morata e potrebbe utilizzare, forse per l'ultima volta Angel Correa, obiettivo di mercato del Milan.



Chiude alle 21 la sfida fra grandi deluse della prima giornata. Il Barcellona privo di Dembelé e Suarez e finito ko all'esordio con l'Athletic Bilbao dell'eterno Aduriz ospita al Camp Nou il Betis Siviglia sconfitto in casa dal Valladolid in una rocambolesca gara giocata però in 10 per oltre 85 minuti.