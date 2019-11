Dopo l'anticipo del venerdì fra Real Sociedad e Leganes prosegue il programma della 13esima giornata della Liga spagnola con le 4 gare del sabato.



Apre alle 13 lo scontro importante in zona salvezza con l'Alaves, a +3 sul Celta Vigo terz'ultimo ospita al Mendizorrotza un Valladolid che, invece, è a solo -5 punti dalla vetta e con una vittoria aggancerebbe la zona europea.



Alle 16 il Granada reduce da due ko consecutivi che l'hanno fatta precipitare in classifica ha la chance di riportarsi in vetta ospitando un Valencia in netta ripresa e reduce da un importante successo europeo. Kondogbia e compagni in caso di vittoria aggancerebbero proprio il Granada in piena zona europea.



Alle 18.30 fari puntati sul Real Madrid che finalmente ha trovato gol e serenità grazie a un super Rodrygo in Champions League e può piazzare il primo scatto in vetta dopo il pareggio con il Betis di settimana scorsa affrontando in trasferta un Eibar che arriva da due vittorie consecutive fondamentali per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.



Chiude alle 21 il Barcellona, sconfitto sette giorni fa a sorpresa dal Levante e reduce dal deludente pareggio con lo Slavia Praga in Champions League. Messi e compagni ospiteranno al Camp Nou proprio il Celta Vigo che arriva in Catalogna con 4 ko consecutivi all'attivo.







