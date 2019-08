Prosegue il terzo turno di Liga dopo i due anticipi Siviglia-Celta Vigo e Athletic-Real Sociedad, con altre quattro gare in programma in questo sabato. Apre alle 17 il Barcellona: dopo la manita rifilata al Betis al Camp Nou, Griezmann e compagni sono impegnati sul campo dell'Osasuna, ancora imbattuto dopo le prime due giornate.



Vuole allungare la striscia positiva il Valladolid: dopo la vittoria di Siviglia e il pareggio in casa del Real Madrid, la squadra di Ronaldo alle 19 è ospite del Levante. Stesso orario anche per il Getafe, di scena contro l'Alaves.



Alle 21 chiude il sabato la sfida tra Betis e Leganes.



Domenica gli ultimi quattro appuntamenti del terzo turno: Valencia-Mallorca (17), Espanyol-Granada e Atletico-Eibar (19), Villarreal-Real Madrid (21).