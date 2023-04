Il 29° turno di Liga riparte alle 14 con la sfida tra il Girona, in serie utile da tre partite, e un Elche ultimo e ormai condannato alla retrocessione. Alle 16.15 arriva il piatto forte di giornata, con la capolista Barcellona impegnata a Getafe per riportarsi a +13 sul Real Madrid e fare un ulteriore passo verso la conquista del titolo.



Appuntamento importante anche quello delle 18.30, che vede l'Atletico Madrid proseguire la sua rincorsa al secondo posto occupato dal Real nel match odierno contro un'Almeria in cerca di punti salvezza. Altrettanto delicato è il confronto delle 21 tra il Valencia, terzultimo in classifica e reduce da due sconfitte nelle ultime tre giornate, e il Siviglia, rinvigorito dal pareggio in rimonta contro il Manchester United in Europa League.