La Liga inizia il suo 2020. Due anticipi per abbracciare il nuovo anno e dare il via alla 19esima giornata. Si parte alle 19 con la sfida tra il Valladolid e il Leganes: ​sfida salvezza, coi biancoviola a 20 punti e i biancoblù penultimi a 13. Il club di Ronaldo il Fenomeno, dove gioca Federico Barba, non vince da due mesi esatti, il 3 novembre; la squadra di Aguirre, invece, è in buona salute e ha vinto due delle ultime 3 partite.



Alle 21, poi, a Siviglia e Athletic Bilbao: gli andalusi sono terzi in classifica, a 5 punti dal primo posto, occupato dal Barcellona, e a 2 dal secondo, dove c'è il Real; i baschi, invece, non vincono da tre partite sono appena fuori dalla zona Europa. Ma pronti a ritornarci.