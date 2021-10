Al via l'11a giornata della Liga, con tre partite in programma in questo martedì. Si parte alle 19, con lo scontro salvezza tra Elche e Alaves.



Alle 21 l'Espanyol ospita l'Athletic Bilbao e, in caso di successo, aggancerebbe in classifica proprio i baschi, a caccia di punti per l'Europa.



Alle 21.30 infine il Villarreal, eurorivale dell'Atalanta, prova a rialzarsi dopo due sconfitte di fila in campionato e affronta il Cadice, che non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite (3 sconfitte, 2 pareggi) con un solo gol segnato nel parziale.