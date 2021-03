Si completa oggi laNella sfida delle 14.00 al Coliseum Alfonso Pérez, Getafe ed Elche pareggiano 1-1: decidono le reti di Milla e Unal. Doppio piccolo passo in avanti nelle zone calde della classifica: padroni di casa che salgono a 29 punti, ospiti a 25.Alletocca al, che riceve la sorpresa: giallorossi chiamati a riscattare il ko nel derby con il Levante, biancorossi che - con una gara in meno - non mollano l'obiettivo Europa League, distante ad oggi 9 lunghezze. Stesso obiettivo per il, a -5 dal Betis sesto ma con una partita in meno: Sottomarino Giallo in campo alle 16.15 contro ilAlle, invece, tocca all'capolista: i Colchoneros devono riscattare il ko di Londra e rispondere alla vittoria del Real Madrid, portandosi momentaneamente a -3. Suarez e compagni di scena al Wanda Metropolitano contro l'penultimo.Alle, infine, scocca l'ora del big match di giornata: laquinta in classifica riceve ildi Koeman, terzo a -1 dal Real Madrid e reduce da quattro vittorie consecutive.