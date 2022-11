Al via la 14ª giornata della Liga, con tre partite in programma in questo martedì. Si parte alle 19 con l'Elche ultimo in classifica che cerca ancora la prima vittoria stagionale contro il Girona.



Alle 20 è il turno dell'Athletic Bilbao, a caccia di punti per l'Europa: al San Mamés arriva il Valladolid.



Chiude alle 21.30 il big match di giornata, l'Osasuna, rivelazione della prima parte di stagione, ospita il Barcellona: i padroni di casa sognano un successo che permetterebbe di scavalcare momentaneamente Atletico e Betis al terzo posto, i blaugrana di Xavi cercano la 5ª vittoria consecutiva per allungare in vetta.