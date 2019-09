Dopo l'anticipo tra Osasuna e Betis Siviglia, la quinta giornata di Liga riparte oggi alle 13 con la sfida tra Villarreal e Valladolid. Si prosegue alle 16 con Levante-Eibar, mentre alle 18.30 è il turno dell'Atletico Madrid, capoclassifica nonostante l'ultima sconfitta con la Real Sociedad e reduce dal pareggio in extremis in Champions League contro la Juventus, di scena contro il Celta Vigo.



Completa il quadro il match delle 21 tra Granada e Barcellona, con i blaugrana che potrebbero schierare per la prima volta in stagione dal primo minuto il tridente delle meraviglie formato da Messi, Suarez e Griezmann.