Quattro gare di Liga nel programma odierno; si parte con Cadice-Maiorca alle 14. A seguire scende in campo il Barcellona che avrà l'obiettivo di allungare momentaneamente in classifica sul Real Madrid. I Blaugrana si trovano avanti tre punti rispetto ai rivali e giocheranno in trasferta con il Girona.



Alle 18:30 il Siviglia ospita l'Elche, ultimo in classifica mentre in serata c'è Getafe-Betis con i padroni di casa che vincendo raggiungerebbero Villarreal e Atletico Madrid.