Dopo le gare di venerdì e di ieri, si chiude oggi con quattro partite, la penultima prima di Natale. Apreilreduce da tre vittorie di fila e alla ricerca di punti per l'Europa, nell'impegno casalingo contro ila secco da due turni e desideroso di punti salvezza.poi scende in campo il, rivale del Napoli in Europa League, che affronta ilchi vince può sognare in grande.la sorpresariceve la delusione: i padroni di casa sono a un passo dalla zona Europa, gli ospiti hanno solo due punti di margine sulla zona retrocessione. Chiudeileuro rivale dell'Atalanta, in Champions: la squadra di Zidane insegue la vetta e la quarta vittoria di fila, nel match esterno contro lche però non perde da cinque partite.