La domenica diparte allecon la sfida fra, divise, a centro classifica, da un solo punto. Alletocca invece aldi, che va a giocare a Barcellona, ma al Cornellà-El Prat, contro la neopromossa. Con una vittoria, le merengues si riporterebbero a +3 sui rivali cittadini dell’Atletico, vittorioso ieri sera sul Barcellona, e volerebbe a +8 su questi ultimi.Allepromette spettacolo e grande equilibrio, oltre al romantico ritorno di Manuel Pellegrini nello stadio che lo ha consacrato, nel 2006, come uno dei migliori allenatori al mondo, che vale di per sé il prezzo del biglietto. Contemporaneamente, lafa visita alultimo a zero punti, per continuare a volare e a sognare un posto in Champions League, con tre punti, i baschi scavalcherebbero infatti l’Atletico al secondo posto.Chiude la giornata di Liga ilfra ilterzultimo e ilquarto, ma con una partita (quella contro il Barcellona) da recuperare.