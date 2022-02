Dopo le vittorie di ieri di Real e Atletico Madrid, tocca alaprire il programma di questa domenica spagnola. Alleragazzi di Lopetegui fanno visita all’, a Barcellona, da dove cercheranno di tornare con il bottino pieno, per continuare a mettere pressione ai blancos e tenere vivo il sogno scudetto.Alletocca invece al, sesto in classifica, atteso da una complicatissima trasferta al Mestalla contro unche arriva da un prolungato momento negativo e vorrà cercare il colpaccio per riprendere fiducia.Allescende invece in campo l’altra grande sorpresa del campionato, l’altra Siviglia, quella allenata da Pellegrini. Al Benito Villamarin il, terzo in classifica, ma staccato dalle prime due, ospita ilChiude la domenica di Liga un mai banale derby basco, alla Catedral di Bilbao, fra. Biancorossi e biancoblù sono rispettivamente ottavi e settimi, in piena lotta per l’Europa League e non lontani dal quarto posto occupato dall’Atletico. Dopo la finale di Coppe del Re dello scorso anno, le due fazioni dei Paesi baschi tornano a contendersi qualcosa di grande.