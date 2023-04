Dopo le due settimane di sosta per le Nazionali e le gare di venerdì e sabato, in attesa del Monday Night tra Valencia e Rayo Vallecano, continua oggi con quattro partite la 27esima giornata di Liga. Apre alle 14 il Celta Vigo, in forma smagliante e con ancora velleità d'Europa, che affronta l'Almeria, penultima a -1 dalla salvezza. Alle 16.15 tocca al Real Madrid di Carlo Ancelotti, con l'obiettivo di provare ad accorciare dal Barcellona capolista, distante 12 lunghezze dopo la vittoria nel Clasico: al Bernabeu arriva il Valladolid, con solo due punti di margine sulla zona rossa. Alle 18.30 il Villarreal, sesto dopo quattro risultati utili di fila, ha l'ultima speranza Champions, ma deve battere la Real Sociedad, quarta e distante 7 punti. Sfida europea anche quella in scena in serata al Wanda Metropolitano: alle l'Atletico Madrid di Simeone vuole blindare il terzo posto con il quarto successo consecutivo, il Betis quinto e in grande spolvero può portarsi a -3.