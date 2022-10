Sono quattro le partite di Liga in programma oggi per la 7a giornata di campionato. Si parte con il Valencia di Gattuso, che con ancora lo zero sulla casella dei pareggi giocherà in casa dell'Espanyol. Il Betis Siviglia ha vinto cinque delle prime sei partite stagionali e in casa del Celta Vigo proverà a superare il Bilbao e agganciare al secondo posto il Real Madrid che giocherà stasera con l'Osasuna al Bernabeu. Alle 18.30 Girona-Real Sociedad.