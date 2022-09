Il sabato di Liga si apre con Maiorca-Almeria, alle 14. Alle 16.15 tocca poi al Barcellona di Xavi, secondo in classifica (dietro al Real), che ospita al Camp Nou il fanalino di coda Elche. Alle 18:30 spazio al Valencia di Rino Gattuso, dodicesimo dopo un avvio di stagione non brillante, che scende in campo al Mestalla contro il Celta Vigo. Chiude Athletic Bilbao- Rayo Vallecano, alle 21.