L’undicesima giornata di Liga si apre, alle 14, con lo scontro salvezza fra il Rayo Vallecano del Tigre Radamel Falcao (decimo in classifica) e il Cadice, penultimo, ma a soli tre punti dai madrileni. Alle 16.15 tocca invece alla Real Sociedad, il cui terzo posto a inizio stagione non è più una sorpresa. I baschi fanno visita al Valladolid di Ronaldo. Alle 18.30 è invece il turno del Valencia di Rino Gattuso, che cerca continuità e punti preziosi in chiave europea contro il Maiorca. Chiude il sabato di Liga il big match di giornata: Real Madrid-Siviglia: Carletto Ancelotti sfida il neoallenatore degli andalusi Jorge Sampaoli, che ha preso il posto di Lopetegui.