Alle 14 il Rayo Vallecano in zona europea sfida l'Alaves che sta invece lottando per non retrocedere (+2 dalla zona rossa). Alle 16.15 la Real Sociedad proverà a invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive nella sfida contro il Villarreal, in cerca di punti per non farsi risucchiare nella zona pericolosa. Alle 18.30 il Barcellona di Xavi proverà ad agganciare la zona europea dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite di Liga. Il posticipo è quello delle 21 tra Siviglia e Atletico Madrid: i Colchoneros arrivano da due ko di fila che li hanno fatti scivolare sotto alle due squadre di Siviglia e oggi proverà a ad accorciare. Due vittorie nelle ultime due partite per la squadra di Lopetegui, che in casa non ha mai perso.