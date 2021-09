Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, torna in campo anche laspagnola, con due partite in scena oggi. Sarebbero dovute esssere quattro, ma gli impegni tardivi dei sudamericani hanno provocato il rinvio da parte della federazione della gara dela sfida del, rivale martedì dell'Atalanta in Champions, contro ile del big match del Ramon Sanchez Pizjuan, tra, entrambe a quota 7 punti. Apre​il match tradue squadre che non sono partite benissimo in questa stagione.chiude l, che ospita la sorpresaneopromossa ma 7 punti finora con due vittorie e un pari: i baschi cercano il sorpasso in classifica.