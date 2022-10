Dopo le gare degli scorsi giorni, termina oggi con tre partite la decima giornata della Liga spagnola, in scena nel turno infrasettimanale. Apre alle 19 la sfida salvezza tra Almeria e Girona, rispettivamente a quota 7 e 8 punti, mentre alle 20 l'Osasuna, a secco da quattro giornate dopo un inizio esaltante, vuole riprendere a marciare contro l'Espanyol, reduce da tre risultati utili di fila dopo un inizio no. Alle 21 poi è il turno del contestato Barcellona di Xavi, praticamente estromesso dalla Champions dopo il pari casalingo contro l'Inter e reduce dal ko di Madrid contro il Real: al Camp Nou i blaugrana devono vincere, per riportarsi a -3 dalla squadra di Ancelotti, ma di fronte c'è il Villarreal di Emery, avversario mai semplice seppur partito lento, ma comunque a -3 dalla zona Europa.