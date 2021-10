Non solo Serie A, in campo questa sera anche laspagnola, con i posticipi dell'. Aprela capolista, vera sorpresa di questa prima parte di stagione che, imbattuta da Ferragosto, va sul campo del, in ripresa dopo un avvio difficile, per restare al comando.sfida salvezza tra il deludentee il disastrato, ultimo a quota 2 punti, mentretocca all', rivale del Milan in Champions, che nonostante un avvio altalenante, vuole restare attaccato alle prime, nella trasferta di Valencia contro ilpenultimo e senza vittorie.