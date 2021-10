Serie A ma non solo. Turno infrasettimanale anche in Liga, dove il Barcellona perde 0-1 in casa del Rayo Vallecano: decisivo il gol de El Tigre Radamel Falcao. Dopo il ko nel Clasico quindi arriva un'altra sconfitta per Ronald Koeman, sempre più in bilico.

Finisce 1-1 Maiorca-Siviglia, che aveva segnato il gol vittoria al 95' annullato per un fallo di mano di Ocampos. La squadra di Lopetegui supera Real Madrid e Real Sociedad e sale temporaneamente al primo posto in classifica.



A proposito di Real: i Blancos scenderanno in campo alle 21.30 contro l'Osasuna dopo la vittoria nel Clasico con il Barcellona.



Alle 20 in programma Betis Siviglia-Valencia, sfida tra una squadra che sta benissimo e ha vinto quattro delle ultime cinque partite - il Betis - e quella di Bordalàs bloccata a metà classifica dopo che nelle ultime sei partite ha totalizzato tre pareggi e tre sconfitte. L'ultima vittoria? Il 12 settembre.