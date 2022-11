Dopo l'importante vittoria del Barcellona, che allunga così sul Real Madrid, quattro partite di Liga in programma. Si inizia con Almeria-Getafe e Siviglia-Real Sociedad. Siviglia che continua a fare molta fatica nonostante il cambio di allenatore e si trova al diciassettesimo posto con 11 punti conquistati.



Alle 20, l'Espaynol ospita il Villarreal, che è reduce da due sconfitte consecutive e cerca quindi la reazione per restare nella parte alta della classifica. A seguire, chiude il programma l'Atletico Madrid, in trasferta contro il Maiorca. Anche per la squadra di Simeone momento molto complicato; dopo l'eliminazione in Champions League, i colchoneros arrivano da un solo punto nelle ultime due sfide e si trovano distanti 13 punti dalla vetta.