Si chiude la 23esima giornata di Liga con un posticipo che mette in palio punti importanti. Il Villarreal ospita il Getafe e deve rimpolpare il bottino in una classifica che lo vede lontano dai posti che contano. Decimo, il Sottomarino Giallo è a 3 punti dalla zona Conference League. Di fronte si trova però il club madrileno immischiato a pieno nella lotta per non retrocedere. Fischio d’inizio alle 21.