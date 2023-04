Il Barcellona è in fuga, il Real Madrid arranca ma la Liga è di nuovo in campo, anche a Pasqua. Per il 28esimo turno si giocano oggi 4 gare: Valladolid-Maiorca, Betis-Cadice, Almeria-Valencia e Vallecano-Atletico Madrid.



Attenzione soprattutto sulle ultime 2 sfide con la ex squadra di Gattuso che lotta per non retrocedere e quella di Simeone che vuole entrare in Champions League