Giornata 28 della Liga spagnola. In attesa del big match serale tra Real Madrid e Villarreal in programma alle 21, ci sono altre 4 gare nel pomeriggio di calcio iberico. Si inizia alle 14 con Osasuna-Elche, si prosegue con Espanyol-Athletic e quindi alle 18:30 Real Sociedad-Getafe fa da perfetto aperitivo per il gran finale. Benzema e la squadra di Ancelotti tornano in campo dopo il successo nella semifinale di Coppa del Re sul Barcellona per prepararsi alla Champions, il titolo infatti è ormai nelle mani di Xavi.