Giornata 34 della Liga, quella che potrebbe dare il titolo al Barcellona. La squadra di Xavi potrebbe coronare l'inseguimento stasera nel derby con l'Espanyol, un sogno per i tifosi catalani che in 90' potrebbero dare un'altra delusione agli eterni rivali (penultimi in classifica con appena 31 punti e a fortissimo rischio retrocessione in Segunda División) e festeggiare la vittoria del campionato che manca dal 2019. Prima bisognerà vedere il risultato dell'Atletico Madrid che con una vittoria salirebbe a -10 a 4 dalla fine.



La giornata della Liga è composta da altre tre partite: la prima alle 14 è Celta-Valencia. A seguire Elche-Atletico Madrid, prima di Valladolid-Siviglia, la rivale prossima della Juve in Europa League. Quindi il gran finale alle 21 con il derby di Barcellona.