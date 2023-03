Prosegue la 24ª giornata di Liga, In questa domenica di grande calcio internazionale, a dare il via alle danze sarà il Valladolid, alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza contro l’Espanyol.



Dopo il match delle 14, il Barcellona scenderà in campo alle 16.15 contro il Valencia, con la formazione ospite che dovrà cercare di espugnare il Camp Nou per salire in classifica e togliersi da quella preoccupante penultima posizione.



Il programma prosegue con Rayo Vallecano-Athletic Bilbao, incontro di fondamentale importanza in chiave zona europea, prima che alle 21 scenda in campo il Real Madrid di Carlo Ancelotti che tenterà di tenere la scia dei blaugrana a Siviglia contro il Betis. Andalusi che, dal canto loro, vogliono mantenere il contatto con il treno Champions ed il 4° posto.