Prosegue – e termina quest’oggi - la 37ª giornata di Liga dopo il successo di ieri sera del Real Madrid per 2-1 ai danni del Siviglia, con il quale i Blancos hanno allungato sui concittadini rivali nella lotta per il 2° posto. L’Atletico Madrid – per accorciare nuovamente sulla squadra di Ancelotti – dovrà trovare la via del successo in casa contro la Real Sociedad che, a sua volta, ha l’occasione per blindare il 4° posto e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Betis Siviglia chiamato a trovare almeno un punto contro il Girona per avere la matematica certezza dell’accesso all’Europa League. Si infiamma la lotta per la Conference e per la salvezza, con i primi obiettivi – retrocessione dell’Elche a parte – che possono arrivare già nella giornata di oggi. Vitali gli scontri tra Getafe-Osasuna e tra Valencia-Espanyol.