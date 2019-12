Inizia con l'anticipo del venerdì fra Eibar e Granada la 18esima giornata della Liga in Spagna. I padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere, ma sono a secco di vittorie dal 3 novembre quando vinsero in trasferta col Leganes. Periodo negativo anche per il Granada precipitato dal primo posto a fuori dalla zona Europea con 1 vittoria nelle ultime 7 gare.