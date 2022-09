Lo scontro diretto per la salvezza tra Girona e Valladolid è la partita che apre la quinta giornata della Liga. Il Girona ha vinto una sola partita in casa contro il Getafe, arriva dal pareggio col Maiorca e nelle prime quattro partite gare ha segnato e subito quattro reti. In attacco ha preso l'ex Borussia Dortmun Reiner ancora a caccia del primo gol. Il Valladolid ha vinto la prima partita del campionato nell'ultima giornata - 1-0 con l'Almeria - e nelle prime quattro giornate ha la media di un punto a partita.