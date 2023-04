Barcellona-Real Madrid (calcio d'inizio alle ore 21) è la semifinale di ritorno della Coppa del Re in Spagna. I padroni di casa partono dal vantaggio dell'andata vinta 1-0 al Bernabeu grazie all'autogol di Eder Militao su azione di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha deciso il Clasico in campionato lo scorso 19 marzo, quando il Barça ha vinto 2-1 al Camp Nou.



Chi passa il turno si qualifica alla finale di sabato 6 maggio contro l'Osasuna, che ieri sera ha eliminato l'Athletic Bilbao ai tempi supplementari.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Kounde, Marcos Alonso, Balde; Sergio Busquets, Kessie, Sergi Roberto, Gavi; Raphinha, Lewandowski. (A disp. Inaki Pena, Arnau Tenas, Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba, Eric Garcia, Casado, Pablo Torre, Alarcon, Estanis, Aleix Garrido). All. Xavi.



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. (A disp. Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vasquez, Tchouameni, Ceballos, Rudiger, Mariano Diaz). All. Ancelotti.