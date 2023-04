E' una sfida dai sapori quasi europei quella che apre la 29esima giornata di Liga in Spagna: Rayo Vallecano e Osasuna, rispettivamente nona e ottava in classifica separate da appena un punto, si affrontano per stabilire quale delle due squadre potrà ancora coltivare speranze europee. I baschi distano 7 punti dal Real Betis sesto, quindi con una vittoria potrebbero continuare l'inseguimento ai biancoverdi di scena in questo turno contro l'Espanyol.