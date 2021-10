Torna la Liga, in campo due partite. Si parte alle 18.30 con la sfida tra Levante e Getafe, alle 21 la Real Sociedad ospita il Maiorca, con la possibilità di salire in vetta solitaria alla classifica., due sfide ​che coinvolgono squadre con giocatori sudamericani impegnati con nei match di qualificazione al Mondiale con le loro nazionali. Per lo stesso motivo a settembre erano state rinviate ​Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alaves.