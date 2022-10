Finisce 1-1 l'anticipo della 12a giornata di Liga tra Maiorca ed Espanyol: botta e risposta nella ripresa tra l'ex Lazio Muriqi - secondo gol consecutivo - e Lazo. I padroni di casa finiscono la gara in nove per le espulsioni di Maffeo e Aguirre nei minuti finali. Un pareggio che cambia poco a metà classifica, per gli ospiti è la terza gara di fila senza vittoria.