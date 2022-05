Il Real Madrid è campione, ma la Liga spagnola ha molti altri verdetti da emettere: oggi si gioca a partire dalle 14 con, gara che può definitivamente sancire la tranquillità dei locali, mentre gli ospiti sono forse troppo lontani dal settimo posto per covare ancora qualche ambizione.Alle 16:15è scontro ad alta tensione, perché il club dei Pozzo staziona al terzultimo posto e ha bisogno di punti contro Iago Aspas e compagni per muovere la classifica.Alle 18:30 è la volta della, in piena lotta per l'Europa, attesa a Madrid sul campo del, squadra di metà classifica che viene da una vittoria esterna sull'Espanyol.Chiude il programma la gara delcontro ildell'ex Lazio Muriqi. I blaugrana, sconfitti in casa in un paio di uscite recenti, devono riscattarsi di fronte al proprio pubblico.