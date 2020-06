Torna in campo anche il Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane riprende oggi la rincorsa al Barcellona capolista dopo l’emergenza coronavirus. Nell’ultima giornata della Liga datata 8 marzo, il Real a sorpresa aveva perso 2-1 contro il Betis dopo il successo per 2-0 contro il Barcellona dell’1 marzo. L’Eibar nelle ultime due giornate di Liga aveva perso rispettivamente contro Real Sociedad e Maiorca dopo il 3-0 al Levante. Il Real Madrid vuole tenere il passo del Barcellona, che ieri ha vinto 4-0 e dista ora 5 punti in classifica; l’Eibar è 16esimo a +2 sulla zona retrocessione.