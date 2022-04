Spareggio per l’Europa, con vista Champions., sesta e quinta nella Liga (rispettivamente a quota 54 e 56 punti). Il quarto posto dell’Atletico Madrid (ora a 57 punti) è a portata di mano per le due squadre, fin qui protagoniste di un’ottima stagione.Negli ultimi 9 scontri il bilancio è in parità perfetta tra le due squadre: 3 pareggi e 3 vittorie per una, con la Real Sociedad che ha incassato queste sconfitte sempre in trasferta.Remiro, Zubimendi, Zubeldia, Merino, Rico, Rafael, Gorosabel, Isak, Silva, Sorloth, Le NormandBravo, Bellerin, Pezzella, Bartra, Alez Moreno, Guido R., William, Canales, Fekir, Juanmi, B. Iglesias