Luis Rubiales, Presidente della Federazione Spagnola di Calcio (RFEF), è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della Liga e della Coppa del Re, gravemente compromesse a causa del coronavirus: “Le competizioni dovrebbero tutte concludersi prima del 30 giugno, ma non parliamo di un muro invalicabile. Vogliamo garantire la pulizia del campionato allungando il calendario e senza rinunciare allo spettacolo, ma ora ciò che è davvero importante è la salute. Siamo tutti d’accordo sul fatto che il campionato deve essere vinto sul campo. La finale di Coppa del Re? Potremmo decidere di giocarla in estate e fuori dalla Spagna, ma questa è solo una delle ipotesi. Siamo in un momento storico molto particolare”.