In questo turno infrasettimanale di grande calcio internazionale, spazio anche alla Liga, che scende in campo per la 33ª giornata. Alle 19.30, ambizioni completamente diverse per Valencia e Villarreal, con la formazione di casa chiamata a trovare un successo per allontanarsi dalla zona retrocessione, momentaneamente distante 2 punti. Sottomarino giallo che, invece, complice anche la vittoria della Real Sociedad sul Real Madrid, vogliono mantenere la scia dei baschi per continuare a sognare un posto nella prossima edizione della Champions League.



Alle 22, occhi puntati sull’Atletico Madrid, di scena contro il Cadice, in lotta per la salvezza. Grande possibilità per i Colchoneros di scavalcare i Blancos ed issarsi al 2° posto in classifica.



Alla stessa ora, altro incontro fondamentale per la permanenza in Liga, con il Getafe – penultimo a quota 31 – che cerca punti contro il Celta Vigo.