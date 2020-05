Proseguono le riunioni tra i club professionistici spagnoli e i vertici calcistici per fissare la ripresa dell'attività dopo lo stop per il coronavirus. Secondo quanto riferito dal presidente della Liga Javier Tebas a Marca, si va verso l'ok per la ripartenza di Primera e Segunda Division per domenica 14 giugno, con la possibilità tuttavia che il derby di Siviglia della 28esima giornata sia disputato l'11. L'intenzione è di concludere la Liga entro il 19 luglio e dare poi il via ai playoff della Segunda, da concludersi non oltre il 2 agosto.