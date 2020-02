L’anticipo della 24esima giornata della Liga spagnola vedrà il Valencia, settimo in classifica con 37 punti, in campo contro l’Atletico Madrid, quarto con 39 punti. Un match fondamentale in chiave Europa per entrambe le formazioni, con l’Atletico che vuole accorciare sul Getafe (terzo a 42 punti) e i padroni di casa che cercano il sorpasso sulla squadra di Madrid. Non c’è l’ex capitano della Roma Florenzi, che è stato espulso nell'ultima giornata e oggi è stato fermato dalla varicella. All’andata la sfida era terminata sull’1-1.