Solo due partite nel sabato di calcio in Francia. Per la dodicesima giornata, in campo Psg-Troyes e Strasburgo-Marsiglia. I campioni in carica vogliono riallungare sul Lens, vittorioso nell'anticipo, e si prepareranno poi alla sfida al Benfica per il primo posto nel girone di Champions. Di fronte un Troyes a metà classifica, undicesimo. Il via alle 17.



Testacoda invece nella gara serale. Il Marsiglia non sta vivendo un gran momento di forma e vuole riprendere a marciare già dalle 21 quando farà visita allo Strasburgo. Si sfidano la sedicesima e la quinta. Anche per Tudor impegno in settimana per definire le qualificate nel gruppo più equilibrato della Champions League di quest'anno.